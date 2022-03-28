خصّصت الولايات المتحدة 6,9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين.



وبحسب وكالة «فرانس برس»، يعد التمويل الأخير، ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، وستستخدم «لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأمريكية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي»، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وستقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، زيادة الضرائب على الأثرياء الأمريكيين في مشروع ميزانية 2023 المقرر تقديمه الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت.



ويستهدف هذا الاقتراح تحت مسمى «الحد الأدنى للضريبة على دخل أصحاب المليارات» نحو 700 من الأثرياء الأميركيين عبر فرض معدل ضريبة، لا يقل عن 20 بالمئة على الدخل الذي يزيد عن 100 مليون دولار سنويًا.



وذكر نص البيت الأبيض الذي حصلت عليه الصحيفة أن «الحد الأدنى لضريبة الدخل على أصحاب المليارات، سيضمن أن يدفع الأمريكيون الأكثر ثراءً ضرائب لا تقل عن 20 بالمئة على مجمل دخلهم».



وأضاف البيت الأبيض «مع هذا الحد الأدنى للضريبة، لن يخضع الأميركيون الأكثر ثراءً بعد الآن لمعدل ضرائب أقل من المعلمين أو عناصر الإطفاء».



ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الجديد الذي ينبغي أن يحصل على موافقة الكونجرس ليتم تطبيقه، العائدات الجديدة إلى 360 مليار دولار على مدى عشر سنوات.



وأظهرت دراسة أجرتها الإدارة الأمريكية خلال الخريف، أن 400 أسرة من أصحاب المليارات دفعت ما معدله 8,2 بالمئة فقط كضرائب على دخلها بين عامي 2010 و2018. ويعد هذا المعدل أقل بكثير من مثيله الذي تدفعه العديد من الأسر الأمريكية.



وسيؤدي مشروع البيت الأبيض هذا إلى تغيير جذري في فاتورة ضرائب أصحاب المليارات الأمريكيين، في حين كان فرض الضرائب على الأكثر ثراءً أحد أبرز اهتمامات الديمقراطيين خلال الحملة الرئاسية لعام 2020.



وهكذا، سيتعين على إيلون ماسك، رئيس شركة «تيسلا» وأغنى رجل في العالم، دفع 50 مليار دولار كضرائب إضافية وعلى جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، دفع حوالي 35 مليارًا أخرى، وفق الحسابات التي نقلتها الصحيفة عن جابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي من جامعة بيركلي في كاليفورنيا.