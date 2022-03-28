العاهل الأردني يصل رام الله على متن طائرة هيلوكبتر

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وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب مصدر بالرئاسة الفلسطينية نقلت تصريحه وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصل العاهل الأردني على متن طائرة هيلوكبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، إضافة الى طائرتين مرافقتين.

وكان في استقبال العاهل الأردني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية.

ويرافق الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

ويبحث الزعيمان بحسب تلفزيون فلسطين، الرسمي، التطورات في المنطقة، والأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.