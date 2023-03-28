وكيل زارعة دمياط يناقش آخر المستجدات المتعلقة بمحاصيل زراعات البطاطس

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واصل المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زياراته الميدانيّة للإدارات الزراعية التابعة لمحافظة دمياط، لمتابعة آخر المستجدات المتعلّقة بمحصول زراعات البطاطس بالمحافظة.

وأوضح وكيل زراعة دمياط، أنّ الزيارات الميدانيّة، شملت مناقشة لأهم المستجدّات المتعلّقة بمحاصيل زراعات البطاطس في نواحي المحافظة، وذلك للاطمئنان على حالتها.

وأشار إلى أن الزيارات الميدانيّة التي أجرتها الوزارة، جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للنهضة بالاستصلاح الزراعي.

ووجّه وكيل زراعة دمياط، إلى القائمين بالمديريّة على ضرورة التواصل الدائم مع المزارعين، وتوعيّتهم بالمستجدّات المتعلّقة في مختلف أنشطة الإنتاج النباتيّ، وتقديم سبل الدعم الفنيّ كافّة.

كما نوّه إلى التطلّع على أهم المعاملات، والتوصيّات الفنيّة المعتمدة، لزيادة معدلات الإنتاج، ورفع الكفاءة الإنتاجيّة.