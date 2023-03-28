ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 36,7% لتبلغ ما قيمته 1.24 مليار دولار في مقابل 907 ملايين دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2021-2022.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ارتفاع الكميات المُصدَرة من الحاصلات الزراعية خلال الأشهر الخمس الأولى من موسم 2022-2023 لتسجل 1.927 مليون طن مقابل 1.234 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

وأشار إلى استحواذ الدول العربية على 47% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الأشهر الـ 5 الأولى من الموسم التصديري 2022-2023، بنحو 580 مليون دولار، وكذلك بنسبة 52% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1,005 مليون طن.

وذكر التقرير، أن الكميات المُصدَرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 373 ألف طن بقيمة 305 ملايين دولار مستحوذة على 25% من إجمالي قيمة الصادرات، و19% من الكميات، وإلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 187 مليون دولار من خلال تصدير 234 ألف طن مستحوذة على 12% من إجمالي الكميات المصدرة و15% من قيمة الصادرات، ولدول آسيا نحو 136 مليون دولار بنحو 265 ألف طن.

ولفت إلى تصدير حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 15 مليون دولار من خلال 32 ألف طن، ولدول الأمريكيتين "الشمالية والجنوبية" وأستراليا نحو 17 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار.

وبيّن التقرير الصادر عن المجلس، احتلال السعودية المركز الأول بنحو 344 ألف طن بقيمة 165 مليون دولار، لتستحوذ على 18% من إجمالي الكميات المصدرة و13% من القيمة.

كما استحوذت روسيا الاتحادية على 11% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 5 أشهر من الموسم التصديري 2022-2023 بنحو 207 آلاف طن، وكذلك على 11% من القيمة بنحو 141 مليون دولار.

فيما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية للإمارات العربية المتحدة نحو 196 ألف طن بقيمة 86 مليون دولار، ولباكستان نحو 118 ألف طن بقيمة 39 مليون دولار، وإلى هولندا نحو 98 ألف طن بقيمة 55 مليون دولار، ولسوريا نحو 92 ألف طن بقيمة 77 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بنحو 80 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى ليبيا نحو 61 ألف طن بقيمة 25 مليون دولار، ولتركيا بنحو 61 ألف طن بقيمة 63 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 52 ألف طن بقيمة 27 مليون دولار، وفي المركز الحادي عشر سلطنة عمان بنحو 50 ألف طن بقيمة 25 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى العراق خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى يناير 2023 نحو 39 مليون دولار من خلال تصدير 47 ألف طن لها، وإلى المغرب نحو 42 مليون دولار من خلال تصدير 34 ألف طن لها، وإلى ماليزيا نحو 20 مليون دولار لتصدير 33 ألف طن.

كما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأردن نحو 22 مليون دولار لتصدير 31 ألف طن، ولباقي الدول نحو 422 ألف طن بقيمة 333 مليون دولار.

وأشار المجلس إلى تصدير 585 ألف طن موالح خلال الأشهر الـ 5 الأولى من الموسم التصديري 2022-2023 بقيمة 303 ملايين دولار إذ استحوذت صادرات الموالح على 30% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى يناير 2023، ومستحوذة على 24% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات البصل الطازج على 18% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 346 ألف طن، وعلى 8% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 98 مليون دولار.

وصدّرت مصر من الرمان الطازج نحو 139 ألف طن مستحوذة على 7% من الكميات المصدرة، بقيمة 112 مليون دولار مستحوذة على 9% من القيمة.

وسيطرت صادرات البطاطس الطازجة على 6% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 120 ألف طن بقيمة 44 مليون دولار مستحوذة على 4% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، بينما استحوذت صادرات البطاطا الحلوة على 6% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 116 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار مستحوذة على 5% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

كما استحوذت صادرات الفاصوليا الجافة على 5% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 91 ألف طن بقيمة 98 مليون دولار مستحوذة على 8% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من الطماطم الطازجة نحو 61 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار، ومن المانجو الطازجة نحو 58 ألف طن بقيمة 64 مليون دولار، والفراولة الطازجة نحو 47 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار

وسجلت قيمة صادرات التمور الطازجة أو نصف الجافة نحو 42 مليون دولار لتصدير 36 ألف طن، وصادرات "النباتات الطبية والعطرية" نحو 33 مليون دولار لتصدير 16 ألف طن.

وسيطر العسقلان الطازج (بصل أخضر) على 3% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال 5 شهور من الموسم التصديري 2022-2023 وذلك بقيمة 32 مليون دولار من خلال تصدير 24 ألف طن، فيما حققت قيمة صادرات مصر من الفول العريض نحو 22 مليون دولار لتصدير 31 ألف طن، مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، والفول السوداني نحو 22 ألف طن بقيمة 38 مليون دولار.

وتم تصدير 18 ألف طن خس طازج بقيمة 10 ملايين دولار، ونحو 215 ألف طن من الأصناف الأخرى بقيمة 170 مليون دولار، لتسيطر على 11% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و14% من إجمالي قيمتها.