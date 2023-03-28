الرئيس الألماني يمنح ميركل وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية

من المنتظر أن يتم تكريم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بمنحها أعلى جائزة في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء، صحة تقرير لمجلة "شيترن" ذكر أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير سيمنح ميركل في أبريل المقبل الصليب الكبير من وسام الاستحقاق بإصدار خاص.

ولم يحصل على هذه الجائزة الرفيعة سوى المستشارين الراحلين كونراد اديناور وهيلموت كول.

ولا يوجد أعلى من الصليب الكبير من وسام الاستحقاق سوى المستوى الخاص من الصليب الكبير، والذي يحصل عليه كل رئيس لألمانيا تلقائيا مع توليه مهام منصبه، وبخلاف ذلك يتم منحه فقط لرؤساء الدول الأجانب.

وكانت ميركل تولت منصب مستشار ألمانيا في الفترة بين 2005 حتى 2021.

وذكرت "شتيرن" أن عائلة ميركل إلى جانب العديد من رفاقها السياسيين سيشاركون في حفل منح الجائزة مشيرة إلى أن من بين الشخصيات التي تلقت دعوة للحضور الرؤساء السابقون لديوان المستشارية توماس دي ميزير ورولاند بوفالا وبيتر التماير وهيلجه براون (وجميعهم من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل).

وتتضمن قائمة الدعوة أيضا فرانتس مونتفيرينج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو أول نائب للمستشارة ميركل والمتحدث باسم حكومتها شتيفن زايبرت وأقرب موظفيها بياته باومان وإيفا كريستيانزن.

وذكرت المجلة أن القائمة خلت من القيادة الحالية للحزب المسيحي وكذلك الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الديمقراطي الحر، لكن القائمة تضم على سبيل المثال الناشط السابق في الحقوق المدنية في ألمانيا الشرقية السابقة، راينر ابلمان، والممثل أولريش ماتيس ولاعب كرة القدم السابق يورجن كلينسمان.