مقصية بوري تمنح كولومبيا الفوز على اليابان

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فاز منتخب كولومبيا لكرة القدم على مضيفه منتخب اليابان 2 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب يودوكو ساكورا في مدينة أوساكا اليابانية.

وتقدم المنتخب اليابان بهدف سجله كاورو ميتوما في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يسجل منتخب كولومبيا هدفين عن طريق جون دوران ورافاييل بوري في الدقيقتين 33 و61.

كما فاز منتخب الإكوادور على أستراليا 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب دوكلاندز بمدينة ملبورن.

وسجل هدفي منتخب الإكوادور بيرفس إستوبينان في الدقيقة 51 من ركلة جزاء ووليام باتشو في الدقيقة 65، فيما سجل هدف منتخب أستراليا براندو بوريلو في الدقيقة 16.

كذلك تغلب منتخب السيشل على بنجلادش بهدف نظيف سجله مايكل مانسين في الدقيقة 61.