أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، سعادته بتحقيق الفراعنة فوزا كبيرا مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب مالاوي، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وقال فيتوريا بعد المباراة، إن المنتخب قدم مباراة رائعة أمام مالاوي اليوم في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، مشيرا إلى أن الفريق لعب بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات التي لاحت له في المباراة وترجمتها لأهداف.

تابع فيتوريا في المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه يتمنى حظا أوفر لمنتخب مالاوي في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن منتخب مصر كان الأفضل ذهابا وإيابا ويستحق حصد النقاط الست بعد المجهود الكبير الذى بذله جميع اللاعبين.

وأتم فيتوريا بأنه سعيد بتألق محمد صلاح أحد أفضل لاعبى العالم وتسجيله هدفين في مباراتى مالاوي، لكن سعادته الأكبر بالأداء الجماعى للاعبين والفريق ككل.

وتقدم المدير الفني للمنتخب الوطنى بالشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم للدعم المستمر للفريق وتلبية كافة احتياجاته طوال الفترة الماضية.