الأوقاف تواصل حملات النظافة بمساجد الاعتكاف استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، حملة النظافة المبكرة بجميع المساجد والأماكن المخصصة للاعتكاف استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة بيوت الله (عز وجل)، مؤكدة أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف ورسالة وأمانة، وأن عمارتها وصيانتها ونظافتها أمر نتقرب به إلى الله تعالى.

وأوضحت الوزارة، أن دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله عز وجل مبنىً ومعنىً، وأنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذه الأهداف.