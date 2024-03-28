 الأوقاف تواصل حملات النظافة بمساجد الاعتكاف استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان - بوابة الشروق
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الأوقاف تواصل حملات النظافة بمساجد الاعتكاف استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان

فهد أبو الفضل
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 1:24 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 1:24 م

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، حملة النظافة المبكرة بجميع المساجد والأماكن المخصصة للاعتكاف استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة بيوت الله (عز وجل)، مؤكدة أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف ورسالة وأمانة، وأن عمارتها وصيانتها ونظافتها أمر نتقرب به إلى الله تعالى.

وأوضحت الوزارة، أن دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله عز وجل مبنىً ومعنىً، وأنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذه الأهداف.

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