علاء مرسي: دوري كفنان مؤثر أكثر من إمام الجامع

رأى الفنان علاء مرسي، أن دور الفنان المؤثر يفوق تأثير إمام المسجد في الزمن الحالي، وذلك في ظل سيطرة التكنولوجيا على حياة الشباب، مؤكدا أن المجتمع أصبح يفتقد غياب الذوق العام.

وقال خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء: «أنا دوري كفنان مؤثر أكثر من إمام الجامع، الإمام راجل عظيم بندخل نسمعه إنما جهاز الموبايل في أيدي أولادنا أصبح قاتل ومشكلة كبيرة، دوره مؤثر أكثر من إمام المسجد».

وأشار إلى تراجع المسؤولية التربوية لإمام المسجد في التأثير على حياة الأبناء وسلوكياتهم، قائلا: «ابني يذهب لصلاة الجمعة يرجع أقول له فهمت إيه يقول الإمام قالي صلي، أنا عايزة يعلمه ويربيه يكلمه عن انتماء لبلده لأسرته يعلمه يكون عنده حلم يعيش عليه ويحققه».

وأعرب عن قلقه من تأثير بعض الفنانين الجاهلين على تربية وتنشئة الأجيال الجديدة، قائلا: «الممثل أو المطرب بيعمل تأثير غريب جدًا، وممكن الفنان يكون جاهل ويعلم أولادي دي مصيبة! أو مطرب مبيعرفش يغني صوته وحش ومش عارف ربنا وضعه في الحياة فين بس هو نجم وبيربي أولادي».