شهدت الحلقة 18 من مسلسل "إمبراطورية ميم"، مناقشة دارت بين مختار أبو المجد "خالد النبوي" ومديحة أبو المجد شقيقته " طنشوى مصطفى"، التي تؤكد لشقيقها أن هذه الحالة من الفوضى والتسيب التي حدثت في المنزل بعد فوز مروان سيكون له تأثير سلبي على الأولاد ، ولكن شقيقها مختار أبو المجد يؤكد لها أن التجربة كفيلة بتعليم أولاده الخطأ والصواب، وأنه ملتزم بالانتخابات وما نتج عنها.

وتستمر حالة الفوضى بعد إدارة مروان للمنزل، والذي استيقظ متأخرا وقرر أن يمنح أشقاءه إجازة من مدارسهم رغم أنهم لديهم حصص مهمة.

ويسمح مروان لمايا بتربية كلب في المنزل، ولكن مختار أبو المجد يصاب بفوبيا من وجوده، فهو يخشي الحيوانات ويعتبرهم وحوش تعيش معهم في المنزل، ويحاول مروان ومايا اقناعه بأن ( زكي ) وهو الكلب الذي تربيه نايا أليف وجميل.

وفي مشهد آخر نجد تمسك حلا شيحة بموقفها من بيع منزلها، ورفضت كل العروض والإغراءات وتتناقش مع محاميها ( عمر زهران ) في فكرة الرضوخ في النهاية للبيع لكنها تؤكد له أنها ما زالت علي موقفها من عدم البيع، ويتناقشا في أمور تخصها وتخص عملها معه بعد تخرجها في مجال المحاماة.

كما شهدت الحلقة صدمة أصابت "مديحة" بعدما شاهدت مايا وهي تأتي بصديق لها إلى المنزل، وتنهرها عما فعلته وتشعر بالندم علي انتخابها لمروان، كما استمرت حالة من الفوضي والتسيب وعدم الانضباط ومنها استضافة مايا لزميل لها في المنزل دون استئذان شقيقها الذي تولي ادارة المنزل أو حتى والدها.

المسلسل بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.