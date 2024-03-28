هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال سوريا

قالت جماعة هيومان رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن تركيا "رحّلت آلاف السوريين أو ضغطت عليهم" لمغادرة البلاد إلى منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا، على الرغم من الأحول الإنسانية الصعبة.

ويعد التقرير هو الأحدث ضمن سلسلة من الاتهامات بحدوث انتهاكات لحقوق الانسان في شمال سوريا، التي وجهتها هيومن رايتس ووتش لأنقرة خلال الأشهر الأخيرة.

وارتفع عدد السوريين الذين عادوا إلى تل أبيض، المنطقة النائية التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، بأكثر من الضعف في الفترة ما بين يناير ويونيو 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بحسب ما قالته المنظمة على موقعها الإلكتروني.

ونفت أنقرة في وقت سابق اتهامات هيومان رايتس ووتش لقواتها والمجموعات المتحالفة في شمال سوريا بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب محتملة.

وجاء في تقرير المنظمة نقلا عن لقاءات مع من تم ترحيلهم: "القوات التركية، منذ 2017 ألقت القبض أو احتجزت أو قامت بترحيل الآلاف من اللاجئين السوريين، وغالبا ما تقوم بإكراههم على التوقيع الطوعي على استمارات العودة وإجبارهم على العبور إلى شمال سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر في وقت سابق خططا لإعادة توطين بعض اللاجئين السوريين من تركيا في "مناطق آمنة" بشمال سوريا.