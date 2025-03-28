 قاهر الزمالك يؤجل حسم موقفه من البطولة العربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاهر الزمالك يؤجل حسم موقفه من البطولة العربية

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 28 مارس 2025 - 1:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مارس 2025 - 1:02 ص

أرجأ نادي النصر السعودي حسم موقفه من المشاركة في البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة التي تقام خلال شهر أغسطس المُقبل.

ورغم كون النصر حامل لقب البطولة، في نسخة 2023 التي أقيمت بالسعودية عندما تغلب على مواطنه الهلال، إلا أنه وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فقد رفض النادي العاصمي حسم موقفه النهائي من المشاركة كونه لم يتلق دعوة رسمية، بالإضافة لازدحام الأجندة الخاصة بارتباطات الفريق في العام الحالي.

وفي طريقه للقب 2023، تعادل النصر مع الزمالك برأسية كريستيانو رونالدو، ليخطف العالمي نقطة ثمينة قادته للتأهل بينما ودع الأبيض البطولة برصيد 4 نقاط حصدها من الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي والخسارة من الشباب السعودي، ثم التعادل مع النصر.


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