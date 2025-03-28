ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة، الجمعة، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إذ اتفق الجانبان على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان. كما تم بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بحسب "واس".

من جهته، قال مجلس السيادة السوداني في بيان، إن الجانبين أجريا مباحثات مشتركة تتعلق بترقية وتطوير العلاقات السودانية السعودية، وتقوية آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين.

وذكر البيان السوداني، أن رئيس مجلس السيادة أطلع ولي العهد السعودي على "تطورات الأوضاع في السودان، وعلى الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة".