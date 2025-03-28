 تركيا: احتجاز محامي عمدة اسطنبول السجين إمام أوغلو وسط احتجاجات مستمرة - بوابة الشروق
الجمعة 28 مارس 2025 4:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تركيا: احتجاز محامي عمدة اسطنبول السجين إمام أوغلو وسط احتجاجات مستمرة

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 مارس 2025 - 2:44 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مارس 2025 - 2:44 م

احتجزت السلطات التركية محاميا يمثل عمدة إسطنبول السجين والمقال أكرم إمام أوغلو، حسبما قال نائب بالبرلمان من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو اليوم الجمعة.

وقال توران تاشكين أوزير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عبر منصة إكس إنه تم احتجاز المحامي محمد بهلوان بموجب تهم "ملفقة".

وتم اتهام المحامي بغسل الأموال وفقا لشبكة تليفزيون "هالك" المحلية.

وقال بيان عبر حساب إمام أوغلو على منصة إكس "أفرجوا عن المحامي الخاص بي فورا"، منددا بالاحتجاز باعتباره غير مبرر.

وتم احتجاز إمام أوغلو، وهو من أبرز رموز المعارضة، الأسبوع الماضي على خلفية تهم بالفساد وتهم متعلقة بالإرهاب، مما أدى لاحتجاجات على مستوى البلاد.

ويتهم المتظاهرون الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام القضية لإزاحة منافسه السياسي، وينفي إمام أوغلو جميع التهم المنسوبة إليه.

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