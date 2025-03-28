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اكتسح فريق بيراميدز منافسه البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي"، في نصف نهائي كأس مصر.

وتقدم بيراميدز في النتيجة بالدقيقة (14) عن طريق فيستون ماييلي، ثم عزز أحمد عاطف "قطة" النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (18).

واستمر طوفان بيراميدز بالهدف الثالث عن طريق بلاتي توريه في الدقيقة (25).

وفي الشوط الثاني، اختتم رمضان صبحي أهداف المباراة في الدقيقة (63) من ضربة جزاء.

فريق الزمالك قد حجز بطاقة النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة".