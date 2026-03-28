محافظ بورسعيد يوجه بإقامة حديقة متكاملة في منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، تنفيذ أعمال التطوير الشامل بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة 239 عمارة سكنية، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس، مديرة إدارة المشروعات، والمهندسة أمل الألفي، مديرة وحدة التطوير الحضاري.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على انتظام سير العمل في تنفيذ توجيهاته ببدء تطوير المنطقة، حيث تتضمن الأعمال تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات بما يحقق مظهرا حضاريا، إلى جانب تحديث ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي لضمان تحسين البنية التحتية والتعامل مع أي مشكلات متعلقة بتصريف مياه الأمطار.

كما تشمل الأعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، والتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد خلال الجولة بدراسة إقامة حديقة متكاملة بالمنطقة، لتكون متنفسا حضاريا لأهالي المنطقة، في إطار دعم المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، وتكثيف معدلات التنفيذ، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في كل الأعمال الجارية، مؤكدا المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة.