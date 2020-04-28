رئيس شكاوى الأعلى للإعلام: «رامز مجنون رسمي» انحرف من المقالب إلى التلذذ بتعذيب الضيوف

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البيان الصادر اليوم عن وزارة الصحة بشأن برنامج «رامز مجنون رسمي» يصف الحالة بدقة شديدة ويحذر الإعلام من هذه البرامج التي تسيء للإعلام بصفة عامة وتسيء للفن المصري والشعب والضيوف.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن هذه النوعية من البرامج تهدد في التكوين الأخلاقي والسلوكي خلال الفترة المقبلة، معقبًا: «الشعوب تدفع ثمنًا لهذه البرامج التي لا تستند لأي معايير أخلاقية أو إعلامية أو مهنية».

وأشار إلى أن «البرنامج انحرف من إطاره الطبيعي من مقالب إلى التلذذ بتعذيب الضيوف والاستمتاع بتوسلاتهم وصرخاتهم»، مؤكدًا أنه «أمر مرفوض أخلاقيًا وسلوكيًا وإعلاميًا».

وذكر رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس فتح تحقيقًا منذ اليوم الأول؛ لبث البرنامج من خلال لجان رصد المجلس التي ترصد المخالفات وتقيم الأوضاع الإعلامية، قائلًا إن اللجنة ستجتمع غدًا؛ لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار الضغط الشعبي والمجتمعي الرافض لهذا الأمر، وأولها مخاطبة وزير الإعلام السعودي لوقف بث البرنامج.

وأوضح أن المجلس يتابع برامج المقالب الأخرى وسيتخذ بحقها الإجراءات القانونية المتاحة، مشيدًا بمسلسل «الاختيار» الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي: «أيقونة للدراما مسلسل أكثر من رائع ويقدم للشعب ما يشتاق إليه من معلومات».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».