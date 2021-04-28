الصين تدعو أمريكا إلى التعاون مع الصحة العالمية بشأن تتبع منشأ كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل في أن يتعاون الجانب الأمريكي مع منظمة الصحة العالمية بشأن تتبع مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثلما فعلت الصين، داعيا إلى عدم تسييس البحث العلمي، وعدم إنكار العلم بنظريات المؤامرة، وتقويض القضية المشتركة للمجتمع الدولي لمحاربة الوباء لمصالح خاصة.

وأضاف جيان ـ في تصريح اليوم - أن العثور عن منشأ الفيروس هو قضية علمية، وينبغي أن يقوم علماء العالم بتنفيذ الأعمال ذات الصلة، وأن تسييس قضية تتبع منشأ الفيروس سيودي إلى إعاقة التعاون العالمي في هذا المجال وإلحاق الأضرار بالجهود العالمية لمكافحة الوباء، والتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح".

وحول إعلان الحكومة الأمريكية إعفاء الطلاب الصينيين من قرارات حظر السفر المتبقية المتعلقة بجائحة كورونا، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية القرار بأنه "خطوة إيجابية".

وقال جيان إن الصين حققت إنجازات استراتيجية رئيسية في مكافحة كوفيد - 19، وهي محل تقدير على الصعيد العالمي، وتأمل بكين من الولايات المتحدة اتخاذ ترتيبات مناسبة بشأن المواطنين الصينيين للذهاب إلى الولايات المتحدة، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف تبادل الأفراد بين الجانبين".

وبشأن تصريح "مايك بيسولو" السكرتير العام لوزارة الداخلية الأسترالية حول التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضية تايوان والحديث عن "نظرية التهديد الصيني"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إنه باعتبارها دولة استفادت طويلا من التعاون مع الصين، فتحريض أستراليا على نظرية تهديد الصين أمر غير واقعي أو أخلاقي، ما سيضر بنفسها في نهاية المطاف، لذلك ننصح بعض الساسة الأستراليين بالتخلي عن فكرة الحرب الباردة، والتوقف عن التصريحات غير المسؤولة، والإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين".

واعتبر جيان أن تصريحات بعض الساسة الأستراليين التي وصفها بـ"التحريضية" تنبع من مصالحهم الخاصة، وهو تصرف غير مسؤول للغاية ولن يحظى بدعم شعبي، مؤكدا أن الصين ستظل تعمل على بناء السلام العالمي، والمساهمة في التنمية العالمية والدفاع عن النظام الدولي، وأن التنمية الصينية فرصة للعالم ككل.

وبالنسبة لاحتجاج اليابان على رسوم توضيحية متعلقة بقرار الحكومة اليابانية تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر والتي نشرها متحدث الخارجية الصينية على موقع تويتر، قال جيان إن اليابان يجب أن تستمع إلى احتجاجات الأفراد في العالم إزاء تصريف المياه المشعة في البحر، داعيا الجانب الياباني إلى الاعتراف بمسؤولياته والوفاء بالتزاماتة الدولية، وإلغاء ما وصفها بـ "القرارات الخاطئة".

وقال جيان" إن الصين ذكرت مرارا وتكرارا أن مياه فوكوشيما النووية تحتوي على العديد من المواد الضارة، ستظل المياه المشعة التي تخطط اليابان لتصريفها في البحر تحتوي على الكثير من النظائر المشعة، وأن هذه المياه ستؤثر على جميع الدول على طول ساحل المحيط الهاديء في العقود القليلة المقبلة، وستؤدي المواد المشعة الموجودة فيها إلى إلحاق الضرر بالبيئة البحرية العالمية لآلاف السنين".