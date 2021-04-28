قتل وإصابة 16 شخصا في هجوم مسلح على مخيم للنازحين في وسط نيجيريا

أعلن مسئول في نيجيريا أن مسلحين شنوا هجوما على مخيم للنازحين يؤوي ما يقرب من 21 ألف شخص في وسط البلاد مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين.



وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع فجر اليوم على المخيم الذي يؤوي عددا من النازحين الذين فروا من قُراهم عقب اشتباكات سابقة بين رعاة ومزارعين.



وأضاف أن أسباب الهجوم الأخير غير معروفة تماما، لكن التوترات تتصاعد في المنطقة منذ أصدرت الحكومة قانونا هناك يحظر الرعي المفتوح للماشية.



ومن جانبه، قال صموئيل أورتوم، حاكم ولاية بينوي - أثناء زيارته للمخيم الواقع في ضواحي ماكوردي، عاصمة الولاية- إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في الهجوم، بينما نُقِل العديد من الجرحى إلى المستشفى.



وتقع ولاية بينوي في منطقة الحزام الأوسط، التي شهدت لسنوات اشتباكات دامية بين الرعاة الرُحل والمزارعين المحليين بسبب قضايا الأراضي والتنافس على السيطرة على المراعي والمياه.



يذكر أن هذه الصراعات حول الأرض في نيجيريا تشكل تحديا إضافيا لقوات الأمن في البلاد التي تقاتل على عدة جبهات تمرد إرهابي استمر أكثر من عشر سنوات في الشمال الشرقي، وعصابات من الخاطفين في الشمال الغربي، وميليشيا انفصالية في الجنوب الشرقي.