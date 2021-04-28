أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 2ر5% سنويا لتصل قيمتها إلى 498ر13 تريليون ين.

وجاءت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموها بنسبة 7ر4% فقط بعد تراجعها بنسبة 5ر1% سنويا خلال فبراير الماضي.

في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر3% خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 5ر0% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 4ر0% عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 228ر37 تريليون ين.