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ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 5.2% سنويا خلال الشهر الماضي

البنك المركزي الياباني
البنك المركزي الياباني
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 8:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 8:06 ص

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 2ر5% سنويا لتصل قيمتها إلى 498ر13 تريليون ين.

وجاءت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموها بنسبة 7ر4% فقط بعد تراجعها بنسبة 5ر1% سنويا خلال فبراير الماضي.

في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر3% خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 5ر0% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 4ر0% عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 228ر37 تريليون ين.

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