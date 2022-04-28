 رفع كفاءة النظافة بمحيط السكك الحديدية في أوسيم - بوابة الشروق
الخميس 28 أبريل 2022 5:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

رفع كفاءة النظافة بمحيط السكك الحديدية في أوسيم

يارا صابر
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 5:38 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 5:38 ص

أعلنت محافظة الجيزة، قيام رجال قطاع النظافة والتجميل ببرطس وبشتيل، بتواصل الأعمال لرفع كفاءة النظافة بمحيط السكة الحديد بنطاق المركز، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تم رفع تجمعات القمامة ورفع كافة المخلفات داخل مرفق خط السكة الحديد ورفع كفاءة منطقة مرفق محطة قطار برطس، فضلا عن رفع تجمعات القمامة ورفع كافة المخلفات داخل خط السكة الحديد بمنطقة العنبة بنطاق الوحدة المحلية ببشتيل، ورفع كفاءة منطقة المرفق العام ببشتيل.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك