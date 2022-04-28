رفع كفاءة النظافة بمحيط السكك الحديدية في أوسيم

أعلنت محافظة الجيزة، قيام رجال قطاع النظافة والتجميل ببرطس وبشتيل، بتواصل الأعمال لرفع كفاءة النظافة بمحيط السكة الحديد بنطاق المركز، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تم رفع تجمعات القمامة ورفع كافة المخلفات داخل مرفق خط السكة الحديد ورفع كفاءة منطقة مرفق محطة قطار برطس، فضلا عن رفع تجمعات القمامة ورفع كافة المخلفات داخل خط السكة الحديد بمنطقة العنبة بنطاق الوحدة المحلية ببشتيل، ورفع كفاءة منطقة المرفق العام ببشتيل.