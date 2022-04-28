 جازبروم: بولندا تشتري الغاز الروسي من ألمانيا بعد تعليق الإمدادات المباشرة - بوابة الشروق
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جازبروم: بولندا تشتري الغاز الروسي من ألمانيا بعد تعليق الإمدادات المباشرة

أ ش أ
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 3:51 م | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 3:51 م

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة "جازبروم"، اليوم الخميس، أن بولندا تواصل شراء الغاز الروسي بعد تعليق الإمدادات المباشرة، لكن عن طريق ألمانيا بنحو 30 مليون متر مكعب يوميا.

وقالت شركة جازبروم، في بيان لها أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه "بعد تعليق الإمدادات المباشرة، تشتري بولندا الغاز الروسي، ولكنها تشتريه الآن من ألمانيا".

وكانت شركة جازبروم قد أعلنت في وقت سابق وقف إمدادات الغاز إلى شركة بولجاراز البلغارية وبي جي نيج البولندية اعتبارًا من 27 أبريل بسبب رفض دفع ثمن الغاز بالروبل.

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