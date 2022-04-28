إدارة جديدة موالية لروسيا في خيرسون: المنطقة لن تعود إلى أوكرانيا أبدا

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قالت الإدارة الجديدة الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا إن المقاطعة لن تعود مجددا إلى أوكرانيا أبدا.

وقال أحد المسؤولين الجدد الموالين لروسيا، ويدعى كيريل ستريموسوف: "فكرة عودة خيرسون مجددا إلى أوكرانيا التي صارت نازية غير واردة".

وقالت روسيا بشكل متكرر إن الحكومة الأوكرانية تخضع لسيطرة نازيين، دون تقديم دليل.

وأوضح ستريموسوف، إنه لن يكون هناك استفتاء على مستقبل المقاطعة. وحذرت الحكومة في كييف من أن روسيا تخطط لإجراء استفتاء في خيرسون على غرار الاستفتاء على استقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

واحتلت القوات الروسية مقاطعة خيرسون بالكامل تقريبا لأسابيع حتى الآن. واندلعت احتجاجات مدنية ضد الاحتلال الروسي بشكل متكرر في المناطق التي تحمل نفس اسم مدينة خيرسون.

كما أعلنت الإدارة الموالية لروسيا في المقاطعة إنه سوف يتم التعامل بالروبل الروسي كعملة رسمية اعتبارا من يوم الأحد.

وسوف تنتهي صلاحية العملة الأوكرانية "هريفنيا" بعد فترة انتقالية مدتها أربعة أشهر.