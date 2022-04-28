شوقي: اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على التحايل والتقليل من أساليب الغش

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على التحايل، والتقليل من أساليب الغش، والسعي لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ووكلاء المديريات، ومديري التعليم العام، ومديرى المراحل التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوقوف على الوضع النهائي لاستعدادات المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، أنه إذا حدث أي عطل بجهاز "التابلت" بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيا (المنتظمين، والخدمات، .. )، أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة، وسيتم عقد امتحان آخر لهم في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر، ويحق لهم إعادة الامتحان ورقيا في المادة أو المواد التي تعثر فيها وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.

وأوضح أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين ليس لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنازل، الدمج التعليمي، إلخ..) تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء (الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد على مستوى الإدارة التعليمية، ولا يتم تطبيق فترة الراحة الخاصة بالطلاب المقرر لهم أداء جزء من الامتحان إلكترونيًا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها (15 دقيقة) ويتولى الموجه الأول لكل مادة وضع الأسئلة.

وشدد على ضرورة التزام المكلفين بوضع الأسئلة المقالية - 30% للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيًا - بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم كما في المواصفات المعتادة.

وتابع تعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع ورقيًا لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية، وبدون ورقة مفاهيم.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لامتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلبة الصف الثالث الثانوي تعقد بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المعتمدة بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.