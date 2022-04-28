الأركان العامة الأوكرانية: مقتل نحو 22 ألفا و800 جندي روسي منذ فبراير الماضي

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مقتل نحو 22 ألفا و800 جندي روسي خلال الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.

ونشرت الهيئة بيانا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لوكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس، أشارت خلاله إلى أن خسائر الجانب الروسي تضمنت 970 دبابة، 2389 عربة قتال مصفحة، 431 منظومة مدفعية، 151 صاروخ إطلاق متعدد، 72 نظاما حربيا مضادا للطائرات، 187 طائرة، 155 مروحية، 1688 مركبة آلية، 76 ناقلة وقود، 215 طائرة بدون طيار، وأربعة أنظمة متنقلة للصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وبحسب البيان، تكبد الجانب الروسي أكبر الخسائر خلال اليوم الماضي في منطقتي "زابوريجيا" و"إيزيوم".