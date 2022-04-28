حكم جديد بإدراج حمزة زوبع و16 إخوانيا على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، أول أمس الثلاثاء حكماً جديداً بإدراج حمزة زوبع، و17 إخواني آخرين على قوائم الإرهاب.

وتضمن الحكم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات اإلرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اليوم مع النشر وما يترتب على الإدراج من آثار طبقا لنص المادتين (5 ، 7 )من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل.

بالإضافة إلى إدراج المتهمين السبعة عشرة التالية أسماؤهم إلى قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع النشر وما يترتب على اإلدراج من آثار طبقا لنص المادتين (5 ، 7 )من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل، وهم كلا من:-

1 - حمزة سعد أحمد زوبع.

2 - حسام الدين عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الشوربجي.

3 - السيد فرج محمد توكل.

4 - عماد محمد السيد عامر البحيري.

5 - أمين يوسف أمين إبراهيم.

6 -عبد الحكيم عامر أحمد خليل القاضي.

7 - هشام متولى على حسن الشوبكي

8- إسالم علوانى حجازى حجازي.

9 - إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل.

10 - محمد أحمد محمد شحاتة محمد.

11 - محمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر فرج.

12 - صهيب سامي مصطفى غريب الزقم.

13 - محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان.

14 - طارق إبراهيم محمد أبو زيد.

15 - علاء الدين فوزى عبد الله عوف.

16 - أحمد فوزى شطا السيد.

17 - محمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي.