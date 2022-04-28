ترامب يستأنف على حكم ضده لازدراء المحكمة ودفع غرامة يومية بقيمة 10 آلاف دولار

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى استئناف ضد حكم أصدره قاض في نيويورك يدينه بازدراء المحكمة وفرض غرامة يومية بقيمة 10 آلاف دولار لعدم التزامه بأمر استدعاء في تحقيق بالاحتيال المدني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويهدف الاستئناف الذي تم تقديمه اليوم في مانهاتن إلى إلغاء حكم صدر في 25 نيسان/ أبريل يقضي بأن ترامب انتهك أمرا للمحكمة بتسليم سجلات لممثلة الادعاء العام بنيويورك ليتيتا جيمس، التي تحقق في تقديرات أصول يحتمل أن تكون مضللة، في شركة الرئيس السابق للعقارات.

ولم يشر الطلب، الذي قدمته ألينا هابا محامية ترامب، إلى تفاصيل الدفوع التي ستقدمها في الطعن. وقالت في وقت سابق إنها مستعدة إلى القسم على أن ترامب ليس لديه أي سجلات ليسلمها.

وذكرت ليتيتا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان أنها الطعن هو محاولة أخرى لتأخير تحقيقها.