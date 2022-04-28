ارتفاع طفيف لأسعار النفط بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع مخزون النفط خلال الأسبوع الماضي. وتلقت الأسعار دعما من إعلان روسيا وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى كل من بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما سداد قيمة الغاز بالروبل الروسي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، اليوم بمقدار 32ر0 دولار أي بنسبة 3ر0% تقريبا إلى 02ر102 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 14ر0 دولار أي بنسبة 13ر0% إلى 75ر104 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو الماضي

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 نيسان/أبريل الحالي بمقدار 700 ألف برميل. وتراجع مخزون البنزين بمقدار 6ر1 مليون برميل، وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المخزون بمقدار 100 ألف برميل فقط.

كما تراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 4ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كان معهد البترول الأمريكي قد أصدر أمس بياناته الأسبوعية بشأن المخزون والتي أشارت إلى ارتفاع المخزون الأمريكي بمقدار 8ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعه بمقدار 5ر4 مليون برميل خلال الأسبوع السابق.