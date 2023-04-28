الفلبين تتهم سفنا صينية باعتراض سفن دورية في مياه متنازع عليها

أعلن خفر السواحل الفلبيني أن سفنا صينية اعترضت سفنا تابعة له أثناء قيامها بدوريات في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، متهما السفن الصينية بتنفيذ "مناورات خطيرة"، في أحدث عمل عدواني من جانب بكين في المياه المتنازع عليها .



وأضاف خفر السواحل الفلبيني أنه تم رصد أكثر من مئة سفينة صينية، في أجزاء مختلفة من بحر الصين الجنوبي، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلبينية، خلال الدوريات الأسبوع الماضي.



وفي 21 أبريل، اعترضت سفينة تابعة للبحرية الصينية على وجود سفن، تابعة لخفر السواحل الفلبيني، بالقرب من جزيرة "باجاسا"، وهي أكبر منطقة، تطالب مانيلا بأحقيتها في السيطرة عليها، في المنطقة المتنازع عليها وأصدرت تعليمات لها بالمغادرة.



وقال العميد بحري جاي تاريلا، المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي في بيان "أصدرت البحرية الصينية تحذيرا لخفر السواحل الفلبيني، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة ربما يسبب مشكلة".



وأضاف "على الرغم من ذلك، لم تتراجع سفن خفر السواحل الفلبيني، وردت بتأكيد حقها في تنفيذ عمليات في المنطقة الإقليمية لجزيرة باجاسا. وطلبت من البحرية الصينية مغادرة المنطقة على الفور بدلا من ذلك".



وقال تاريلا "بعد ذلك بيومين، اعترضت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصيني سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني، بالقرب من /سكاند توماس شول/ وقامتا بتكتيكات عدوانية".