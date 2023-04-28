مجلس الأمن يدين قرار طالبان بحظر عمل الأفغانيات مع الأمم المتحدة

أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس قرار حركة طالبان بحظر عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان، وأكد أن ذلك يقوّض حقوق الإنسان ومبادئ العمل الإنساني.

جاء ذلك في القرار الذي تبناه المجلس بالإجماع ودعا فيه إلى مشاركة النساء والفتيات في أفغانستان "مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية وآمنة"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

كما أهاب أعضاء المجلس بحركة طالبان، بالعدول فوراً عن السياسات والممارسات التي تقيّد تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم وفرص العمل وحرية التنقل.

وشدد المجلس على ضرورة استغلال جميع الدول والمنظمات ما لها من نفوذ "من أجل تشجيع العدول عن هذه السياسات والممارسات بصورة عاجلة".

وكانت حركة طالبان قد منعت عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان في أوائل الشهر الحالي، مما أدى إلى إدانات دولية عدة.

وشدّد مجلس الأمن في قراره على الحاجة الملحة إلى مواصلة التصدي للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول المملوكة للمصرف المركزي لأفغانستان لصالح الشعب الأفغاني.

كما شدّد على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ‏وبرامجها في مختلف أنحاء البلاد.