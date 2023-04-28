تعيين 201 مدرس بمحافظة جنوب سيناء ضمن مسابقة التربية والتعليم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه التقى مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة وبحث مشكلة نقص العمالة بكافة المديريات والتجمعات البدوية بالمحافظة، وطرح الحلول اللازمة لحل هذه الأزمة بشكل نهائي.



وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل الموافقة على تجديد الاستعانة لعدد من العاملين على موازنة الباب الرابع بالديوان العام، ومديريات الخدمات مثل "التربية والتعليم، مديرية الاسكان، الطب البيطري، وبعض المديريات الأخرى" لسد العجز، وأيضًا مناقشة آليات التعيين أو الاستعانة بـ 675 وظيفة لسداد العجز في التخصصات المختلفة للتجمعات البدوية بمدن "طور سيناء، رأس سدر، سانت كاترين، مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد"، وبعض مجالس المدن الأخرى.

وتابع: وجرى مناقشة استكمال دراسة الهياكل التنظيمية لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمهيدًا لاعتماده أول يوليو من العام الجاري.

وأكد أنه طالب بإيفاد لجنة متخصصة من الجهاز إلى المحافظة، لبحث ودراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بالديوان العام، ومديريات الخدمات منها استمارة الوظائف نموذج 5، وكافة موضوعات العاملين على موازنة الصناديق والحسابات الخاصة عن طريق ضم مدد الخبرة العملية بأنواعها المختلفة "العلمية، العملية، العسكرية"، وعقد عدة ورش عمل لتوضيح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.



وأشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنه جرى الموافقة على تعيين 201 مدرس من أبناء محافظة جنوب سيناء ضمن مسابقة العام الماضي وجاري تسليمهم العمل، كما أوضح التخصصات الوظيفية التي تخص المحافظة من الوظائف المدرجة ضمن مسابقة التربية والتعليم لهذا العام عن طريق الجهاز، مما سيهم في سد العجز بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.