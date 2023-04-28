محافظ القليوبية يتابع استمرار أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص لاستمرار متابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تتم بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

ومر المحافظ، على محور مدينة الخصوص ومحور مسطرد لمتابعة أعمال الحملة التي يقوم بها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات الرتش والقمامة عند المنطقة الجغرافية بمسطرد.

وجه الهجان، باستمرار أعمال النظافة على تلك المحاور الجديدة ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها.

وشدد على استمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أية إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة دون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.

وأكد استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وطالب المحافظ، خلال جولة اليوم، باستغلال قطعة أرض بمدخل عزبة أفندينا بحي شرق شبرا الخيمة وإقامة أي مشروع خدمي عليها لصالح المواطنين للحفاظ عليها من التعدي، مشددا أيضا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لرصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فوري خصوصا السيارات التي تُلقي القمامة أسفل الكباري.

كما ضبط المحافظ، أحد سيارات النقل على الطريق الزراعي بنطاق قرية دندنا التابعة لمركز ومدينة طوخ لقيام السائق بقطع الطريق بشكل مفاجئ والدوران من خلال فتحة عشوائية، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.