مقتل 5 أشخاص في أوكرانيا إثر موجة من الهجمات الصاروخية الروسية

قال مسؤولون في أوكرانيا إن الهجمات الروسية على مواقع البنية التحتية المدنية بالبلاد في وقت مبكر اليوم الجمعة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص،.



وتضرر مبنى سكني شاهق الارتفاع في مدينة أومان بوسط أوكرانيا بشدة في هجوم.



وأفادت السلطات في منطقة تشيركاسي بمقتل ثلاثة أشخاص، على الأقل، وأصيب ثمانية في هجوم أومان.



وقال عمدة دنيبرو، بوريس فيلاتوف إن امرأة وابنتها الصغيرة توفيا في قصف مسائي ضرب مناطق سكنية.



وقال الجيش الأوكراني إنه جرى إطلاق صواريخ كروز بالقرب من العاصمة كييف، وأسقطت الدفاعات الجوية 11 صاروخا.



وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن روسيا أطلقت الصواريخ من طائرة توبولويف تو-95 كانت تحلق فوق البحر الأسود. وأضاف أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين مسيرتين.

وقال رئيس المكتب الرئاسي في كييف، أندري يرماك: "جاء الهجوم الصاروخي بينما كان المدنيون نائمين، البصمة النموذجية للإرهابيين الروس".



وجاء وابل الصواريخ بعد فترة قصيرة من إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أعضاء وشركاء الحلف العسكري أرسلوا لأوكرانيا 230 دبابة وأكثر من 1550 مركبة مدرعة و"كميات كبيرة من الذخيرة" في الشهور الأخيرة لتعزيز دفاعات كييف.