وزير التنمية المحلية: استرداد 618 ألف متر مربع خلال المرحلة الثالثة للموجة 22

هشام آمنة: إزالة 543 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 358 فدانا

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ 22 في استرداد 618,5 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفاً على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 543 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 358 فدانا، بالإضافة إلى إزالة عدد 60 حالة استزراع سمكي بمساحة 300 فدان بمحافظة بورسعيد.

وأضاف آمنة، في بيان اليوم، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات.

وذكر آمنة، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ22، حيث نجحت محافظة قنا في استرداد 414 ألف متر مربع بإجمالي 106 حالة مبان مخالفة، واسترداد 20 فدان أراضي زراعية بإجمالي 4 حالات.

وتابع: "محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث نجحت في استرداد 36 ألف متر مربع بإجمالي 254 حالة مبان مخالفة واسترداد 139 فدان أراضي زراعية بإجمالي 92 حالة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت 25 ألف متر مربع بإجمالي 23 حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة 137 حالة مباني مخالفة على مساحة 24.4 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 9 أفدنة أراضي زراعية بإجمالي 42 حالة".

ووجه وزير التنمية المحلية، بأهمية تعاون كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأية محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر، أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم.