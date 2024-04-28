تعليم الوادي الجديد: مناقشة الرؤى والمقترحات والاستعداد لامتحانات نهاية العام مع مجلس الأمناء

قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم مناقشة الرؤى والمقترحات والاستعداد لامتحانات نهاية العام خلال الاجتماع الدورى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الآباء والامناء والمعلمين، وناصف أنيسى، نائب المجلس وذلك بمقر إدارة بلاط التعليمية من منطلق الحرص على عقد اللقاءات الدورية للمجلس فى جميع الإدارات التعليمية للوقوف عن قرب على كل الآراء والمقترحات من أجل منظومة تعليمية متميزة.

ولفت إلى استعراض إنجازات قطاع تعليم المحافظة على مدار العام الدراسى الحالى بكل الأنشطة والمسابقات الوزارية وامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتأكيد ضرورة الاستفادة من الكتب الدراسية الوزارية والتي تم تسليمها للطلاب مع الدخول على المنصات التعليمية للاطلاع على التدريبات.

وأشار عبدالعزيز، إلى الدور المحورى لمجلس الأمناء فى دعم وخدمة المنظومة التعليمية والعمل على استقرارها ومناقشة إنجازات مجلس الأمناء ودعمه الدائم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والقضايا الهامة التى تخص العملية التعليمية والتى طرحها أعضاء المجلس ممثلى الإدارات التعليمية منها الجاهزية والإستعداد لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى وتضافر كل الجهود لإنجاح العمل.



