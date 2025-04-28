 ترامب يعرب عن تطلعه لضم كندا لتصبح الولاية الـ51 في يوم الانتخابات البرلمانية - بوابة الشروق
الإثنين 28 أبريل 2025 9:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب يعرب عن تطلعه لضم كندا لتصبح الولاية الـ51 في يوم الانتخابات البرلمانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 8:28 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 8:28 م

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، دعوته لكندا لتصبح "الولاية (الأمريكية) الحادية والخمسين"، وذلك مع توجه الناخبين الكنديين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" "لن يكون هناك خط مرسوم بشكل مصطنع منذ عدة سنوات. انظروا إلى أي مدى ستكون هذه الكتلة الأرضية جميلة. وصول حر بدون حدود".

ودعا ترامب الناخبين الكنديين إلى "انتخاب الرجل الذي لديه القوة والحكمة لخفض ضرائبكم إلى النصف، وزيادة قوتكم العسكرية، مجانا، إلى أعلى مستوى في العالم"، وخفض التعريفات الجمركية - وهو يعني بذلك نفسه.

وأضاف "لم تعد أمريكا قادرة على دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنويا التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية (أمريكية) ".

وهناك نحو 29 مليون كندي مسجلين للمشاركة في الانتخابات اليوم الاثنين، والتي يتنافس فيها رئيس الوزراء الليبرالي مارك كارني ضد السياسي المحافظ بيير بويليفري.

 


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