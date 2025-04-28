الدفاع المدني في غزة يعلن نفاد الوقود المخصص لتشغيل سيارات الإطفاء والإسعاف

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، عن نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات جنوب القطاع، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة.

وحذر الدفاع المدني، في تصريح صحفي وصل وكالة «صفا»، اليوم الاثنين، من أن تدخلاته الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة، وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تفاقم معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع؛ بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار.

وجدد الدفاع المدني مطالبته لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وللمؤسسات الدولية، بضرورة التحرك الفوري لفتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال الوقود وتزويد المؤسسات والأجهزة العاملة في المجال الإنساني.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 52,314 شهيدا و117,792 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم.