ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي

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قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعي».

جاء ذلك خلال إفادتها بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

وأكدت أن إسرائيل لا يمكنها أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية، قائلة إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل «انتهاكًا» لمنع حيازة الأراضي بالقوة.

وشددت على ضرورة قيام إسرائيل بجميع واجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، قائلة: «منع إسرائيل عمل الأونروا يخالف التزاماتها كدولة عضو».

وأوضحت أن «عمليات الأمم المتحدة - وتحديدًا الأونروا - صعبة جدًا في الأراضي المحتلة»، مستشهدة بصعوبة الحصول على التأشيرات، والقواعد المقيدة على الأرض، واستهداف مدارس الأونروا ومقرات الأمم المتحدة.

ولفتت إلى «أهمية عدم التعرض لما تملكه الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة»، مشددة على أن «مراكز الأمم المتحدة مصانة لا يمكن انتهاك حرمتها ومصادرتها أو التدخل في إدارتها والإشراف عليها».