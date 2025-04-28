الزمالك يتواصل مع الشمس لحل أزمة المستحقات وديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل مسؤولو نادي الزمالك مع مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد من أجل حل أزمة الشيكات المستحقة لصالح الأخير.

كان نادي الشمس قد حصل على شيكين بإجمالي مبالغ تقدر بـ 1.2 مليون جنيها تقريبا، تمثل قيمة مستحقات سابقة عن صفقات انتقال لاعبين على مستوى لعبتي كرة اليد والكرة الطائرة الصيف الماضي.

لكن إدارة الشمس فوجئت برفض الشيك كونه غير مقبول الدفع (دون رصيد)، ما أثار حالة من الغضب داخل النادي القاهرة.

وتواصل أحد أعضاء مجلس الإدارة مع مسؤولي الشمس للاعتذار عن الموقف، حيث أكد أنه سيتم حل أزمة المستحقات خلال أيام، خاصة أن الأزمة تتعلق فقط بالسيولة.

وكان مجلس الزمالك قد اعتمد مؤخرا صرف 10 ملايين جنيها تمثل رواتب ومكافآت متأخرة للعمال والموظفين داخل النادي على مدار الأشهر الماضية.