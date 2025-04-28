اجتماع طارئ للحكومة الإسبانية بسبب انقطاع كامل للكهرباء عن البلاد

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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بانعقاد اجتماع طارئ للحكومة الإسبانية بسبب انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن البلاد شل قطاعات حيوية عدة.

وذكرت شبكة بلومبيرج الشرق الإخبارية، اليوم الاثنين، أن معظم أنحاء إسبانيا وأجزاء من البرتغال شهدت انقطاعاً كبيراً للكهرباء أثر على خطوط الطاقة والهاتف قرب ظهر يوم الاثنين.

وتعطلت خدمات النقل العام، وإشارات المرور، والهاتف في معظم أجزاء مدريد وبرشلونة ولشبونة بسبب الانقطاع، بينما توقفت حركة القطارات في معظمها.

تسعى الحكومة وشركة "ريد إلكتريكا" (Red Electrica) المشغلة لشبكة الكهرباء إلى تحديد سبب الانقطاع، وفقاً لبيانين منفصلين.



وذكرت الشركة الإسبانية المشغلة للكهرباء على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن المرافق قامت بتفعيل خطط احتياطية.

هذا لم تتأثر جزر الكناري والبليار الإسبانية بالانقطاع، وتعمل السوق بشكل طبيعي.