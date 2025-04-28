وكيل صحة الإسماعيلية تتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، العيادات المتنقلة بمنطقة الرياح بإدارة القنطرة غرب الصحية لمتابعة الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدور العبادة وأماكن التجمعات.

وتابعت مصطفى فعاليات الأسبوع الأول من الحملة التى تقام تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة"، والتي انطلقت السبت الماضى على مرحلتين وتقدم من خلالها خدمات الصحة الإنجابية بالمجان فضلًا عن ندوات التثقيف الصحي.

وتفقدت وكيل الوزارة انتظام سير العمل بعيادة تنظيم الأسرة، والتقت بالفريق الطبي بالعيادات وأثنت على مجهودهم وحصول المنتفعات على الوسائل المناسبة مشيرة إلى دور الحملة في تحسين مؤشر الزيادة السكانية في القنطرة غرب.

وتابعت وكيل الوزارة تواجد فريق مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومنتجات الأعمال اليدوية لنوادي المرأة، مؤكدة دور الرائدات الريفيات في توعية المنتفعات بالحملة بالتوعية بالموضوعات الصحية الهامة ومنها أهمية المباعدة بين الولادات وتشجيع الولادة الطبيعية والتغذية السليمة للأم الحامل وغيرها.

وقالت وكيل وزارة الصحة نسعى لتحقيق أكبر مستهدف من الحملة ودعوة السيدات للاستفادة بالخدمات المقدمة من خلال الحملة بالمجان وحُسن اختيار مكان العيادة المتنقلة لراحة الفريق الطبي وتقديم خدمة طبية متميزة للمنتفعات

من جهتها أكدت الدكتورة إيمان الحماقي مدير إدارة تنمية الأسرة، أن الحملة التنشيطية ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع مدن ومراكز الإسماعيلية وخلال ا️لأسبوع الأول في الفترة من ٢٦ أبريل وحتى٣٠ أبريل بمركز ومدينة القنطرة غرب، أبوصوير، القصاصين، والتل الكبير، الأسبوع الثاني في الفترة من ٤ مايو وحتى ٨ مايو بمركز ومدينة الإسماعيلية، فايد، القنطرة غرب، والقنطرة شرق.

كان اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة لتوعية النشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية الغير منظمة وأضرار الزواج المبكر ونشر الوعي عن طريق الاستعانة بالشباب، بجانب دور الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالقضايا السكانية من خلال الكتب السماوية والرسائل الدينية.

ونوه جلال إلى ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية وتسهيل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما يحقق نتائج إيجابية.

وثمَّن جلال جهود كافة القائمين على ملف القضية السكانية لضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها.