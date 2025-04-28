وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات المحادثات بين طهران وواشنطن

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السعودية، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي. pic.twitter.com/9mwbuNMMB4 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 28, 2025

وانتهت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مسقط بوساطة سلطنة عُمان، السبت، بعدما استغرقت عدة ساعات.

وكما تم في الجولتين السابقتين، قاد الفريق الأمريكي ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، بينما قاد الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

وفي حين ركزت الجولتان السابقتان من المحادثات بشكل أساسي على معايير المفاوضات، ضمت هذه الجولة خبراء فنيين.

ووصفت كل من الولايات المتحدة وإيران المحادثات السابقة بأنها إيجابية، على الرغم من تهديد ترامب بشن ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في حال عدم قبول طهران بالتوصل إلى اتفاق.