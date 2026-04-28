وزير الخارجية الألماني يلتقي جوتيريش في نيويورك لبحث النزاعات الدولية

يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء زيارته التي تستمر يومين للأمم المتحدة في نيويورك.

ويعتزم الوزير عقد محادثات في مقر المنظمة الدولية في المدينة الأمريكية المطلة على الساحل الشرقي، من بينها لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. ومن المتوقع أن تحتل الحروب في إيران وأوكرانيا، إلى جانب تعزيز النظام متعدد الأطراف، موقعا مهما في هذه المحادثات. كما من المقرر عقد لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.

ويعدّ التوتر سمة للعلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمم المتحدة. ووفقا لبيانات المنظمة، لا تزال الولايات المتحدة مدينة بمليارات الدولارات للمنظمة الدولية. وكان ترامب قد انتقد الأمم المتحدة مرارا واصفا إياها بعدم الفاعلية، كما سحب الولايات المتحدة من عدة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة واتفاقيات دولية، وطرح مجلسا دوليا للسلام مصمما خصيصا له.

ويسعى فاديفول خلال محادثاته أيضا إلى حشد الدعم لترشح ألمانيا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وهو أقوى هيئة في المنظمة الدولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في مطلع يونيو المقبل. وتتقدم ألمانيا بالترشح إلى جانب النمسا والبرتغال لشغل أحد المقعدين الشاغرين ضمن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.