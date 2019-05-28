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طيران التحالف يدمر آليات عسكرية ثقيلة لميليشيات الحوثي شمال الضالع

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 12:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 12:26 م

تمكن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الثلاثاء، من تدمير آليات عسكرية ثقيلة لميليشيات الحوثي، في محافظة الضالع، بجنوب اليمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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