طيران التحالف يدمر آليات عسكرية ثقيلة لميليشيات الحوثي شمال الضالع

تمكن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الثلاثاء، من تدمير آليات عسكرية ثقيلة لميليشيات الحوثي، في محافظة الضالع، بجنوب اليمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.