سكرتير عام محافظة الجيزة: السلطات فضت فرح وملاهٍ والبعض يتجاهل الواقع

قال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن السلطات الرسمية بالتنسيق فيما بينها وبمتابعة وتوجيه المحافظة فضت الكثير من التجمعات البشرية، ومن بينها فرح وملاهٍ في بعض المناطق بالجيزة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضاف: «احنا في متابعة خلال الـ24 ساعة للالتزام بقرارات الحظر، ولكن لا يزال في مخالفات، رغم الإعلام والكلام المستمر كان في ملاهي في البراجيل بأوسيم الراجل صاحبها معتاد، ملاهي أعياد بيسموها، من برا المحافظة خالص ينصب الملاهي وينتهي العيد يلف يروح مكان تاني».

وأشار إلى وجود الكثير من الملتزمين بالإجراءات، لكن البعض يتجاهل الواقع ويصر على التعامل بشكل طبيعي مع حالة الوباء التي يعيشها العالم حاليا.

وكانت محافظة الجيزة فضت الكثير من التجمعات خلال الفترة الحالية، من بينها فرح حاشد في في منطقة الطالبية، وملاهي شعبية في مناطق بولاق والوراق وأطفيح وأوسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا.