برلماني منشق عن العدالة والتنمية: الظلم تحت حكم أردوغان وصل لمستوى غير مسبوق

صرح مصطفى ينر أوغلو البرلماني المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الظلم في عهد حزب العدالة والتنمية وصل إلى مستويات غير مسبوقة لا يمكن تحملها، مضيفا أنه كان ينظر إلى وجوه أبنائه بخجل شديد عندما كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية.

وفي مقابلة تلفزيونية علق ينر أوغلو الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" الذي أسسه وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان، على أسباب استقالته من الحزب الحاكم خلال الأشهر الأخيرة.

وقال ينر أوغلو: “لم أكن أتمكن من النظر في وجه أبنائي دون أن أخجل منهم خلال العام الأخير خاصة، بسبب تطبيق قانون العدو على كل المعارضين”، وفقا لصحيفة "يني تشاغ" التركية.

وأضاف أنه بعد عام 2016 حيث وقع الانقلاب الفاشل، وجد أن ما يحدث لا علاقة له بالحقوق والقانون، وكان الاستقطاب المجتمعي وصل إلى ذروته على حد تعبيره.

وتابع ينر أوغلو: “بالتأكيد كنت أقول هذه الأمور للرئيس رجب طيب أردوغان. في البداية كنت أعتقد أنه سوف يتقبل الأمر بتفهم ويتراجع عن الأخطاء. بهذه البساطة كنت أرى الأمور حينها.. إلا أنني أدركت مع مرور الوقت أن له عقلية مختلفة تسعى إلى زيادة الاستقطاب والخروج عن القانون”.

وتابع ينر أوغلو أن الفئة الداعمة لأردوغان تتعرض دائمًا لشحن وتوجيه وسائل الإعلام التي سيطر عليها بشكل كامل، حيث يظهرونه للجمهور بالشكل الذي يريده، أما بقية المواطنين فباتوا يخافون من بطشه، على حد تعبيره.