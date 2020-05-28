خبراء يحذرون من نتائج عكسية لتمديد برنامج مساعدات كورونا في الدنمارك

(د ب أ)

حذر خبراء اليوم الأربعاء حكومة الدنمارك من تمديد حزمة المساعدات في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا في البلاد إلى ما بعد موعدها النهائي في تموز/يوليو المقبل، وقالوا إن التمديد قد يأتي بآثار عكسية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل كوبنهاجن إلغاء القيود التي فرضتها في أنحاء البلاد منتصف شهر آذار/مارس الماضي للحد من تفشي الوباء.

ومن المقرر انتهاء الجزء الأكبر من حزمة التحفيز الدنماركية التي تبلغ إجمالا 400 مليون كرون (59 مليار دولار) في الثامن من تموز/يوليو المقبل.

وقالت هيئة استشارية للحكومة في تقرير اليوم الأربعاء إنه في حين لعبت المساعدات دورا بارزا في الحفاظ على القدرات الإنتاجية خلال فترة الإغلاق، فإن الإبقاء على معظم هذه الإجراءات ساريا "لوقت طويل من شأنه أن يخلف آثارا اجتماعية واقتصادية سلبية."

وأوصى المجلس الاقتصادي في تقريره بالإنهاء التدريجي لإجراءات مثل مساعدات تعويض الأجور، وفي الوقت نفسه السماح باستثناءات للصناعات الأكثر تضررا من الوباء العالمي.

وجاء في تقرير الخبراء: "حقق هذا البرنامج نجاحا، وساعد في دعم الشركات والوظائف، ولكنه مكلف بالنسبة للدولة ومن شأنه أن يؤدي إلى إبطاء عملية انتقال مناسبة في سوق العمل في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصاد".