إدارة ترامب تعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

أعلن السيناتور الأمريكي بوب منينديز، أمس الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إبرام صفقة تسلح جديدة مع السعودية، بعد عام على تمرير إدارته، رغماً عن إرادة الكونجرس، صفقة ضخمة لتسليح المملكة.

وقال منينديز، المعارض بشدة لهذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن "الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة التوجيه الإضافية إلى" صديق الرئيس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر السيناتور الديمقراطي بأن الكونجرس رفض في وقت سابق صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كل من السعودية والإمارات أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو نجح في تخطي رفض الكونجرس لصفقة الأسلحة مع السعودية بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أن إبرام هذه الصفقة أمر "طارئ".

وأعرب السيناتور الديمقراطي عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية من دون أن تبرر السبب الذي دفعها لإسباغ صفة العجلة على تلك الصفقة.

وقال منينديز "اليوم، بعد مرور عام، لا يوجد حتى الآن أي مبرر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأنّ وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعين تسليمها في إطار الإجراء "الطارئ" الذي اعتمد العام الماضي".

ومؤخرا أقال ترامب، بناء على طلب بومبيو، المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك الذي كان يحقق، من ضمن أمور أخرى، في إجراء الطوارئ الذي اعتمد لتمرير صفقة الأسلحة هذه.