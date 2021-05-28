الجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية ملعب مباراة نهضة بركان

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فور وصول حافلة الفريق، قبل ساعة ونصف الساعة من مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.
وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة في حضور الإعلام (خلال ربع الساعة الأولى)، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي بعد مران بدني خفيف.
ودخل فريقا الأهلي ونهضة بركان وجميع المرافقين والمشاركين بمباراة السوبر الإفريقي، في فقاعة طبية منذ يوم 25 في فندق واحد، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
ومنذ وصول بعثة الأهلي إلى قطر، حرص بيتسو موسيماني على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين آخرها قبل نصف الساعة من مغادرة فندق الإقامة؛ للتركيز على نقاط القوة والضعف في نهضة بركان، بعد قيام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات لبطل المغرب.