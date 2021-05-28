تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي بأقل من التوقعات.

وتراجع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن الشهر الماضي بنسبة 4ر4% إلى 2ر106 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر1% إلى 1ر111 نقطة في مارس الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي. بنسبة 8ر0%، بعد ارتفاعها بنسبة 9ر1% خلال الشهر السابق

ومع التراجع غير المتوقع للمبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي، انخفض المؤشر إلى أقل مستوى له منذ مايو 2020 عندما سجل 4ر101 نقطة.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

ورغم التراجع الشهري للمبيعات المؤجلة خلال نيسان/أبريل الماضي، فإن المبيعات تزيد بنسبة 7ر51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما أدت إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى انهيار المبيعات إلى أقل مستوياتها على الإطلاق.

وأظهر التقرير تراجع المبيعات في الشمال الشرقي خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 9ر12% في حين تراجعت المبيعات في الجنوب بنسبة 1ر6% وفي الغرب بنسبة 6ر2%.

في الوقت نفسه زادت المبيعات المؤجلة بنسبة 5ر3% شهريا.